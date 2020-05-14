ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінницькій області від COVID-19 помер священик УПЦ МП

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 17:30
У Вінницькій області від COVID-19 помер священик УПЦ МП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У священика був ряд супутніх захворювань

У Вінницькій області помер настоятель храму Української православної церкви Московського патріархату, у якого раніше підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомила головний інфекціоніст області Лариса Мороз, передають місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, 49-річний Олексій Іродов, настоятель храму священномученика Володимира, митрополита Київського в місті Вінниця, перебував у Вінницькій центральній районній лікарні у важкому стані. У нього був ряд супутніх захворювань. А смерть настала через раптової зупинки серця.

Також інформацію про смерть підтвердили в прес-службі Вінницької єпархії УПЦ МП.

Нагадаємо, в Києво-Печерській лаврі в результаті зараження коронавірусом помер монах Никодим. Він нещодавно прийшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я розслідує спалаху коронавірусу в Чернівецькій області, одна з яких відбулася після відвідування церкви.

Додамо, що у Львівській архиєпархії Української греко-католицької церкви (УГКЦ) заявили про кількох випадках захворювання, а Києво-Печерська Лавра стала епіцентром спалаху COVID-19 в столиці.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Винницкая областьКоронавірусУПЦ МП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся