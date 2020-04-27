У Вінницькій області майже у 400 осіб підтвердили коронавірус

Наразі у Вінницькій області лабораторно підтверджено 398 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з яких 27 дітей. Про це повідомляє прес-служба Вінницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров"я України.

Як повідомляється, в області коронавірус був підтверджений на 24 адміністративних територіях, а саме: у м. Вінниця - 177, у Калинівському районі - 72, у Вінницькому районі - 21, у Тростянецькому районі - 16, Гайсинському районі - 13, у Погребищенському районі - 12, у Барському районі - 10, у Козятинському та Немирівському районах - по 9, у Жмеринському районі - 8, у Літинському районі - 6, у Липовецькому, Муровано-Куриловецькому, Тульчинському, Хмільницькому та Ямпільському районах - по 5, у Крижопільському, Оратівському, Тиврівському, Томашпільському, Чернівецькому районах - по 3, у Іллінецькому, Могилів-Подільському районах - по 2 та в м. Ладижин - 1 випадок.

Як зазначається, загалом у Вінницькій області одужали 67 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.

Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні налічується 9009 хворих коронавірусом. За минулу добу підтвердження отримали 392 випадки зараження. Також збільшилася кількість померлих від COVID-19 і становить 220 осіб.