У Вінницькій обл. майже 12 тис. людей отримали щеплення від кору

Вінницька область - одна із лідерів захворюваності кором в Україні

В течение февраля 11 848 жителей Винницкой области сделали прививки КПК (против кори, паротита и краснухи). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

Как отмечается, в области продолжаются усиленные меры по иммунизации, согласно решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). В частности, были созданы мобильные бригады для вакцинации против кори в организованных детских коллективах.

Сообщается, что с усилением мероприятий по иммунизации в области растет количество прививок: в январе защиту от кори получили 8 093 человека, в декабре 2018 г. вакцинировались 5 528 человек.

Винницкая область является одним из наиболее пораженных корью регионов Украины. В 2018 г. здесь заболели 3 422 человека: 1 212 взрослых и 2 210 детей. А за два месяца 2019 г. заболело 2 339 человек: 1 014 взрослых и 1 325 детей. С начала вспышки от осложнений кори в области умерло два человека.

РБК-Украина писало, что во Львовской области в течение февраля в рамках спецоперации по дополнительной вакцинации школьников против кори 19,7 тыс. детей получили пропущенные прививки.

Напомним, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 9-й недели 2019 г. корью заболели 2 524 человека, из них 1 230 взрослых и 1 312 детей. В целом в Украине фиксируют снижение заболеваемости.