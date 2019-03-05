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У Вінницькій обл. майже 12 тис. людей отримали щеплення від кору

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 20:46
У Вінницькій обл. майже 12 тис. людей отримали щеплення від кору
Ілюстративне фото (УНІАН)

Вінницька область - одна із лідерів захворюваності кором в Україні

Протягом лютого 11 848 мешканців Вінницької області зробили щеплення КПК (проти кору, паротиту і краснухи). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ

Як зазначається, в області тривають посилені заходи з імунізації, відповідно до рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Зокрема, було створено мобільні бригади для вакцинації проти кору в організованих дитячих колективах.

Повідомляється, що із посиленням заходів з імунізації у області зростає кількість щеплень: у січні захист від кору отримали 8 093 особи, у грудні 2018 р. щепились 5 528 людей.

Вінницька область є одним з найбільш уражених кором регіонів України. У 2018 р. тут захворіли 3 422 людини: 1 212 дорослих і 2 210 дітей. А за два місяці 2019 р. захворіло 2 339 людей: 1 014 дорослих і 1 325 дітей. Із початку спалаху від ускладнень кору у області померло дві людини.

РБК-Україна писало, що у Львівській області протягом лютого у рамках спецоперації з додаткової вакцинації школярів проти кору 19,7 тис. дітей отримали пропущені щеплення. 

Нагадаємо, за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 9-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 524 людини, з них 1 230 дорослих і 1 312 дітей. Загалом в Україні фіксують зниження захворюванності. 

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