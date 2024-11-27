В Винницкой области мужчина пришел по повестке в ТЦК и напал на военного: что известно

В втором отделе Гайсинского РТЦК и СП (поселок Тростянец) произошел инцидент. Во время планового обслуживания военнообязанных один из них совершил покушение на убийство.

25 ноября 2024 года военный из Гайсинского района, во время планового обслуживания на территории военкомата, напал на сержанта с ножом, ранив его в области правой ключицы. Причиной такого поступка стала неудовлетворенность мобилизацией.

Военнообязанный совершил покушение на убийство на территории Гайсинского РТЦК и СП

Мужчина объяснил свой поступок гневом по поводу своей мобилизации, утверждая, что сержант якобы хотел отправить его на фронт.

После инцидента сержант был срочно доставлен в реанимацию с серьезными повреждениями артерии и сильным кровотечением. Его состояние остается тяжелым, а 57-летний мужчина сейчас находится под арестом, как подозреваемый в покушении на убийство.

"Он был призван на военную службу по мобилизации в 2022 году в воинскую часть А4712. Выполнял боевые задания, а в июле 2023 года по состоянию здоровья был переведен во второй отдел Гайсинского РТЦК и СП. Мужчина имеет 75-летнюю мать, жену и двух дочерей", - отметили в ТЦК и СП.