В Винницкой области задержали рецидивиста, который работал на ЧВК "Вагнера"

В Винницкой области Служба безопасности задержала рецидивиста, который работал на ЧВК "Вагнера" и собирал данные о расположении украинских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как выяснили правоохранители, по указанию вражеской группировки предатель собирал информацию о местах базирования Сил обороны на территории Винницкой и Черкасской областей.
Кроме того, злоумышленник "отчитывался" оккупантам о последствиях ракетно-дроновых ударов по центральной части Украины.
Для сбора разведывательных сведений он пытался создать собственную сеть информаторов, которые должны были рассредоточиться по разным районам двух областей.
Чтобы найти единомышленников и завербовать их, фигурант использовал личные связи в криминальных кругах. Потенциальным "кандидатам" он обещал денежное вознаграждение, которое планировал получать от российского ЧВК.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента "вагнеровцев" и поэтапно задокументировала его разведывательно-подрывную деятельность.
По данным следствия, фигурантом является бывший военнослужащий, судимый за дезертирство и участие в боевых действиях против сил АТО в 2014 году на востоке Украины. После выхода на свободу он поселился в Умани, но затем переехал в Винницкую область.
В конце 2023 года на мужчину дистанционно вышел его знакомый - представитель группы "Вагнер" и привлек к сотрудничеству в пользу России.
Фото: СБУ задержала рецидивиста, который работал на ЧВК "Вагнера" (t.me/SBUkr)
Во время обыска в помещении задержанного обнаружен мобильный телефон, с которого он коммуникировал с оккупантами через мессенджер.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала шестерых агентов РФ. Они скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Покровске Донецкой области.
Также мы сообщали, что в Ровно задержан агент ФСБ РФ, который готовил ракетные удары по местам расположения ВСУ.
Недавно СБУ задержали информатора "вагнеровцев". Мужчина шпионил за военными аэродромами в Донецкой области.
Также в СБУ рассказали, как агенты, работающие на ФСБ России, ведут себя на допросах.
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