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В Винницкой области зафиксировали случай дирофиляриоза: что важно знать о болезни

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Винницкой области подтвердили случай дирофиляриоза, которым человек может инфицироваться через укус насекомым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

Дирофиляриоз является паразитарным заболеванием, которое вызывается гельминтами рода Dirofilaria. Чаще всего болезнь регистрируют как природно-очаговый гельминтоз среди домашних животных, или же у хищников. У людей, в свою очередь, развивается чаще всего именно подкожный дирофиляриоз

В областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что человек непосредственно не заражается от собак и кошек. Впрочем, он может инфицироваться в результате укуса зараженного насекомого, чаще комара. 

Инкубационный период длится от 1 месяца до 2-х лет. В то же время клиника определяется локализацией гельминта. 

"Гельминт D. Repens, который регистрируется на территории Украины, локализуется чаще в подкожной клетчатке, соединительной ткани различных участков тела, конъюнктиве и других тканях глаза, половых органах (мошонка, яичко), молочных железах, реже - в оболочках тканей и органов брюшной полости человека», - пишет областной центр контроля и профилактики болезней. 

Лечение чаще всего оперативное. Если же гельминт расположился в ткани глаза - нужны специальная аппаратура и окулист. 

Профилактика: 

  • наблюдение за состоянием здоровья домашних животных и их защита от насекомых;
  • своевременное выявление и лечение животных, больных дирофиляриозом, поскольку они являются источником болезни;
  • лечение и диспансерное наблюдение за больными животными (до 3 месяцев);
  • использование населением средств индивидуальной защиты от насекомых;
  • уменьшение проникновения комаров в помещение (установка сеток на окна и двери) и борьба с комарами в подвалах жилых домов, откуда они могут попадать через вентиляционную систему в квартиры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Украине из-за отключения водоснабжения во время ограничений света, есть риск вспышек гепатита и холеры.

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Винницкая область