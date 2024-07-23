В Винницкой области зафиксировали случай дирофиляриоза: что важно знать о болезни

Дирофиляриоз является паразитарным заболеванием, которое вызывается гельминтами рода Dirofilaria. Чаще всего болезнь регистрируют как природно-очаговый гельминтоз среди домашних животных, или же у хищников. У людей, в свою очередь, развивается чаще всего именно подкожный дирофиляриоз.

В областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что человек непосредственно не заражается от собак и кошек. Впрочем, он может инфицироваться в результате укуса зараженного насекомого, чаще комара.

Инкубационный период длится от 1 месяца до 2-х лет. В то же время клиника определяется локализацией гельминта.

"Гельминт D. Repens, который регистрируется на территории Украины, локализуется чаще в подкожной клетчатке, соединительной ткани различных участков тела, конъюнктиве и других тканях глаза, половых органах (мошонка, яичко), молочных железах, реже - в оболочках тканей и органов брюшной полости человека», - пишет областной центр контроля и профилактики болезней.

Лечение чаще всего оперативное. Если же гельминт расположился в ткани глаза - нужны специальная аппаратура и окулист.

Профилактика: