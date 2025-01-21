В Винницкой области зафиксировали опасное вирусное заболевание: о чем речь

Что известно об африканской чуме свиней в Винницкой области

Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области сообщило, что согласно результатам исследований региональной государственной лаборатории, был подтвержден диагноз "африканская чума свиней".

Уточняется, что заболевание обнаружили в трупах диких свиней.

Их нашли на территории квартала №56 ЛМГ Райагролеса Городковской ТГ в Тульчинском районе Винницкой области.

Отмечается, что Главное управлением Госпродпотребслужбы немедленно принимает все необходимые меры (в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, утвержденной приказом Министерства аграрной политики и продовольствия и зарегистрированной в Министерстве юстиции).

Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, гражданам и хозяйствам рекомендуют:

соблюдать ветеринарно-санитарные нормы;

соблюдать ограничительные меры.

"При выявлении подозрительных случаев необходимо немедленно обращаться в местные ветеринарные органы", - подытожили в Госпродпотребслужбе.

Как распознать африканскую чуму свиней

Раньше в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области рассказали, что африканская чума свиней (АЧС) - это заразное заболевание, некоторые признаки которого могут развиваться довольно быстро, но не всегда являются специфическими для установления окончательного диагноза.

Украинцам объяснили, что это вирусное заболевание поражает домашних и диких свиней (и не является опасным для людей).

В целом вирус АЧС заражает клетки иммунной системы и инициирует выработку огромного количества специфических антител, не способных к полной нейтрализации возбудителя.

Инкубационный период может длиться от 3 до 15 суток. При остром течении болезни - 5-9 суток.

Это заболевание не лечится и достаточно легко передается от больного к здоровому животному (этому способствует чрезвычайная устойчивость вируса в окружающей среде).

Болезнь характеризуется в основном острым течением и проявляется лихорадкой, кровоизлияниями, синюшностью и омертвением кожи, поражениями внутренних органов и высокой смертностью.

Характерными для болезни являются следующие признаки: