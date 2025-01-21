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В Винницкой области зафиксировали опасное вирусное заболевание: о чем речь

Вторник 21 января 2025 13:04
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В Винницкой области зафиксировали опасное вирусное заболевание: о чем речь В Винницкой области обнаружили африканскую чуму свиней (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Винницкой области обнаружили африканскую чуму свиней. При подозрительных случаях с животными граждан призывают немедленно обращаться в местные ветеринарные органы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Винницкой области.

Что известно об африканской чуме свиней в Винницкой области

Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области сообщило, что согласно результатам исследований региональной государственной лаборатории, был подтвержден диагноз "африканская чума свиней".

Уточняется, что заболевание обнаружили в трупах диких свиней.

Их нашли на территории квартала №56 ЛМГ Райагролеса Городковской ТГ в Тульчинском районе Винницкой области.

Отмечается, что Главное управлением Госпродпотребслужбы немедленно принимает все необходимые меры (в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, утвержденной приказом Министерства аграрной политики и продовольствия и зарегистрированной в Министерстве юстиции).

Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, гражданам и хозяйствам рекомендуют:

  • соблюдать ветеринарно-санитарные нормы;
  • соблюдать ограничительные меры.

"При выявлении подозрительных случаев необходимо немедленно обращаться в местные ветеринарные органы", - подытожили в Госпродпотребслужбе.

Как распознать африканскую чуму свиней

Раньше в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области рассказали, что африканская чума свиней (АЧС) - это заразное заболевание, некоторые признаки которого могут развиваться довольно быстро, но не всегда являются специфическими для установления окончательного диагноза.

Украинцам объяснили, что это вирусное заболевание поражает домашних и диких свиней (и не является опасным для людей).

В целом вирус АЧС заражает клетки иммунной системы и инициирует выработку огромного количества специфических антител, не способных к полной нейтрализации возбудителя.

Инкубационный период может длиться от 3 до 15 суток. При остром течении болезни - 5-9 суток.

Это заболевание не лечится и достаточно легко передается от больного к здоровому животному (этому способствует чрезвычайная устойчивость вируса в окружающей среде).

Болезнь характеризуется в основном острым течением и проявляется лихорадкой, кровоизлияниями, синюшностью и омертвением кожи, поражениями внутренних органов и высокой смертностью.

Характерными для болезни являются следующие признаки:

  • внезапная гибель животного, при отсутствии клинического проявления;
  • повышение температуры тела до 40,5-42°C;
  • снижение аппетита, вялость, быстрая утомляемость, слабость тазовых конечностей, шаткая походка, усиленная жажда, лежание животных (зарывание в подстилку);
  • кашель, рвота, диарея (иногда с кровью), чаще - запор, слизистые выделения из глаз и носа, паралич тазовых конечностей, у самок - возможны аборты;
  • красновато-фиолетовые пятна на животе, подгрудке, мошонке, ушах, пятачке и конечностях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что вблизи Антарктиды обнаружили новый смертельный вирус.

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