В Винницкой области зафиксировали опасное вирусное заболевание: о чем речь
В Винницкой области обнаружили африканскую чуму свиней. При подозрительных случаях с животными граждан призывают немедленно обращаться в местные ветеринарные органы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Винницкой области.
Что известно об африканской чуме свиней в Винницкой области
Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области сообщило, что согласно результатам исследований региональной государственной лаборатории, был подтвержден диагноз "африканская чума свиней".
Уточняется, что заболевание обнаружили в трупах диких свиней.
Их нашли на территории квартала №56 ЛМГ Райагролеса Городковской ТГ в Тульчинском районе Винницкой области.
Отмечается, что Главное управлением Госпродпотребслужбы немедленно принимает все необходимые меры (в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, утвержденной приказом Министерства аграрной политики и продовольствия и зарегистрированной в Министерстве юстиции).
Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, гражданам и хозяйствам рекомендуют:
- соблюдать ветеринарно-санитарные нормы;
- соблюдать ограничительные меры.
"При выявлении подозрительных случаев необходимо немедленно обращаться в местные ветеринарные органы", - подытожили в Госпродпотребслужбе.
Как распознать африканскую чуму свиней
Раньше в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области рассказали, что африканская чума свиней (АЧС) - это заразное заболевание, некоторые признаки которого могут развиваться довольно быстро, но не всегда являются специфическими для установления окончательного диагноза.
Украинцам объяснили, что это вирусное заболевание поражает домашних и диких свиней (и не является опасным для людей).
В целом вирус АЧС заражает клетки иммунной системы и инициирует выработку огромного количества специфических антител, не способных к полной нейтрализации возбудителя.
Инкубационный период может длиться от 3 до 15 суток. При остром течении болезни - 5-9 суток.
Это заболевание не лечится и достаточно легко передается от больного к здоровому животному (этому способствует чрезвычайная устойчивость вируса в окружающей среде).
Болезнь характеризуется в основном острым течением и проявляется лихорадкой, кровоизлияниями, синюшностью и омертвением кожи, поражениями внутренних органов и высокой смертностью.
Характерными для болезни являются следующие признаки:
- внезапная гибель животного, при отсутствии клинического проявления;
- повышение температуры тела до 40,5-42°C;
- снижение аппетита, вялость, быстрая утомляемость, слабость тазовых конечностей, шаткая походка, усиленная жажда, лежание животных (зарывание в подстилку);
- кашель, рвота, диарея (иногда с кровью), чаще - запор, слизистые выделения из глаз и носа, паралич тазовых конечностей, у самок - возможны аборты;
- красновато-фиолетовые пятна на животе, подгрудке, мошонке, ушах, пятачке и конечностях.
Напомним, ранее мы рассказывали, что вблизи Антарктиды обнаружили новый смертельный вирус.
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