В Винницкой области военный ТЦК избил мужчину, ему вручили подозрение

По данным следствия, 23 декабря 52-летний солдат, находясь на территории одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Винницкой области, во время словесной перепалки и толкотни нанес младшему по возрасту мужчине телесные повреждения средней тяжести.

Прокуратура отмечает, что сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей, угрозы для жизни и здоровья нет.

Военному ТЦК объявили подозрение по факту причинения умышленного средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 УК Украины). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.