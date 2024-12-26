В Винницкой области военный ТЦК избил мужчину, ему вручили подозрение
В Винницкой области военнослужащий ТЦК и СП избил мужчину. Ему объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
По данным следствия, 23 декабря 52-летний солдат, находясь на территории одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Винницкой области, во время словесной перепалки и толкотни нанес младшему по возрасту мужчине телесные повреждения средней тяжести.
Прокуратура отмечает, что сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей, угрозы для жизни и здоровья нет.
Военному ТЦК объявили подозрение по факту причинения умышленного средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 УК Украины). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Скандалы с ТЦК
Напомним, на днях в соцсетях распространили видео, как группа людей в военной форме пытается открыть припаркованное на обочине авто. Один из мужчин якобы задувал в автомобиль перцовый спрей.
Инцидент произошел в Вышгороде Киевской области. Полиция начала служебное расследование. Позже в ТЦК рассказали свою версию произошедшего.
Недавно в Винницкой области военнообязанный напал с ножом на сержанта. Это произошло в отделении Гайсинского районного ТЦК.
В Одессе мужчина фактически "протащил" военного ТЦК на дверях авто, в результате чего военнослужащий получил сотрясение мозга.
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