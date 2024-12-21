В Винницкой области произошло смертельное ДТП с грузовиком: трое погибли

Смертельное ДТП под Львовом

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись автомобиль BMW, грузовик DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате аварии погибли семь человек, еще трое получили травмы.

Позже выяснилось, что водитель BMW скрылся с места происшествия, оставив пострадавших. Его разыскали правоохранители и задержали.

24-летнему жителю Львовского района сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности в состоянии алкогольного опьянения, а 31-летнему пассажиру авто объявили подозрение в неоказании помощи пострадавшим.

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