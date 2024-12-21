В Винницкой области произошло смертельное ДТП с грузовиком: трое погибли

Смертельное ДТП произошло в Винницкой области в ночь на 21 декабря. В результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области.

Авария произошла в городе Гайсин. Столкнулись грузовой автомобиль "Вольво" и легковой автомобиль "Опель", в котором ехали семь человек. Как отмечают в ГСЧС, в салоне легковушки было заблокировано шесть человек. Еще один пассажир легковушки в результате удара вылетел из автомобиля. Он погиб на месте. Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырех травмированных и передали их бригадам экстренной медицинской помощи. Также из "Опеля" изъяли тела двух погибших - мужчины и женщины. Водитель грузового автомобиля не травмировался. Фото: в Винницкой области произошло смертельное ДТП (facebook.com/dsnsvin)