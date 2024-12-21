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В Винницкой области произошло смертельное ДТП с грузовиком: трое погибли

Винница, Суббота 21 декабря 2024 13:00
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В Винницкой области произошло смертельное ДТП с грузовиком: трое погибли Фото: в Винницкой области произошло смертельное ДТП (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталья Юрченко

Смертельное ДТП произошло в Винницкой области в ночь на 21 декабря. В результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области.

Авария произошла в городе Гайсин. Столкнулись грузовой автомобиль "Вольво" и легковой автомобиль "Опель", в котором ехали семь человек.

Как отмечают в ГСЧС, в салоне легковушки было заблокировано шесть человек. Еще один пассажир легковушки в результате удара вылетел из автомобиля. Он погиб на месте.

Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали четырех травмированных и передали их бригадам экстренной медицинской помощи. Также из "Опеля" изъяли тела двух погибших - мужчины и женщины.

Водитель грузового автомобиля не травмировался.

Фото: в Винницкой области произошло смертельное ДТП (facebook.com/dsnsvin)

Смертельное ДТП под Львовом

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись автомобиль BMW, грузовик DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате аварии погибли семь человек, еще трое получили травмы.

Позже выяснилось, что водитель BMW скрылся с места происшествия, оставив пострадавших. Его разыскали правоохранители и задержали.

24-летнему жителю Львовского района сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности в состоянии алкогольного опьянения, а 31-летнему пассажиру авто объявили подозрение в неоказании помощи пострадавшим.

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