В Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки гепатита А

В Винницкой области вспышка гепатита А была определена как чрезвычайная ситуация природного характера на региональном уровне. Усиливаются противоэпидемические меры и вводятся ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
На заседании Винницкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были приняты решения:
Также в Виннице продолжается дистанционное обучение (в том числе дошкольное, в спортивных и художественных кружках).
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что источник инфицирования продолжает существовать. Это подтверждает эпидемиологическая статистика.
"Причинами вспышки гепатита А могут являться пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку", - объяснил он.
В больницах Винницкой области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали, рассказал Кузин.
В Минздраве сообщили, что врачи-эпидемиологи обследуют работников эпидемически опасных сфер. Это рынки и предприятия по производству продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развозку по городу.
"На основании проведенных эпидрасследований определены по меньшей мере 4 возможные факторы, указывающие на источник инфекции. После подробного анализа каждый из факторов прорабатывается одновременно параллельными командами с широким лабораторным контролем", - говорится в сообщении.
В регионе продолжается вакцинация медиков, врачей экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки вирусного гепатита А.
Кроме того, для вакцинации детей доставлено 1100 доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А (ВГА) и формирования резерва, вакцинации в закрытых коллективах, рассказали в Минздраве.
Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А.
Позже главный санврач Игорь Кузин подчеркнул, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.
Добавим, что 30 октября стало известно, что в Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.
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