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В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских из авто. Объявлен план-перехват

Фото: в Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских 20 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Винницкой области 20 апреля неизвестные расстреляли полицейских. Есть жертва и раненый, преступников уже ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины, Telegram главы МВД Игоря Клименко.

"Сегодня, 20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета", - говорится в сообщении Нацполиции.

В авто было двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.

"От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен", - добавили в ведомстве.

На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.

"Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции", - добавили правоохранители.

Реакция Клименко

Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на беспрецендентное преступление, заявив, что оправдания ему нет и не может быть.

"Неважно кто и в какой одежде. В каком состоянии и по какой причине. Оправданию этому преступлению нет и не может быть. Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости закона", - написал он в Telegram.

Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского.

Как сообщалось, в 2021 году в Ивано-Франковске мужчина напал на полицейского и нанес ему 14 ударов ножом. Правоохранитель выжил и находится в больнице.

А в 2019 году в Харькове двое неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Пострадавший получил тяжелые ранения.

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Министерство внутренних дел УкраиныВинницкая область