В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских из авто. Объявлен план-перехват

В Винницкой области 20 апреля неизвестные расстреляли полицейских. Есть жертва и раненый, преступников уже ищут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины, Telegram главы МВД Игоря Клименко.
"Сегодня, 20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета", - говорится в сообщении Нацполиции.
В авто было двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.
"От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен", - добавили в ведомстве.
На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.
"Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции", - добавили правоохранители.
Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на беспрецендентное преступление, заявив, что оправдания ему нет и не может быть.
"Неважно кто и в какой одежде. В каком состоянии и по какой причине. Оправданию этому преступлению нет и не может быть. Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости закона", - написал он в Telegram.
Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского.
Как сообщалось, в 2021 году в Ивано-Франковске мужчина напал на полицейского и нанес ему 14 ударов ножом. Правоохранитель выжил и находится в больнице.
А в 2019 году в Харькове двое неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Пострадавший получил тяжелые ранения.
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