В Винницкой области из-за взрыва погиб руководитель одного из предприятий: детали от полиции

В Крыжополе Винницкой области в кабинете руководителя одного из предприятий прогремел взрыв. В результате инцидента есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области в Facebook.
По данным правоохранителей, взрыв прогремел 31 декабря около 12:00, когда бывший сотрудник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя.
"В результате оба мужчины погибли на месте происшествия. По состоянию на 13:30 известно еще о одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи", - уточнили в полиции.
При этом полицейские отмечают, что еще один пострадавший получил травмы, его госпитализировали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.
Напомним, 14 декабря в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. СМИ писали о подрыве автомобиля.
Позже источники РБК-Украина уточнили, что это был теракт, в результате которого погиб военный.
Также в конце октября неизвестные подорвали автомобиль начальника боевой подготовки Вооруженных сил Украины. Мужчину госпитализировали.
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