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В Винницкой области из-за взрыва погиб руководитель одного из предприятий: детали от полиции

Крыжополь, Вторник 31 декабря 2024 17:54
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В Винницкой области из-за взрыва погиб руководитель одного из предприятий: детали от полиции Иллюстративное фото: полицейские заявили о взрыве в Винницкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Крыжополе Винницкой области в кабинете руководителя одного из предприятий прогремел взрыв. В результате инцидента есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области в Facebook.

По данным правоохранителей, взрыв прогремел 31 декабря около 12:00, когда бывший сотрудник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя.

"В результате оба мужчины погибли на месте происшествия. По состоянию на 13:30 известно еще о одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи", - уточнили в полиции.

При этом полицейские отмечают, что еще один пострадавший получил травмы, его госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

Напомним, 14 декабря в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. СМИ писали о подрыве автомобиля.

Позже источники РБК-Украина уточнили, что это был теракт, в результате которого погиб военный.

Также в конце октября неизвестные подорвали автомобиль начальника боевой подготовки Вооруженных сил Украины. Мужчину госпитализировали.

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Винницкая область Взрыв
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