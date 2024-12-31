В Винницкой области из-за взрыва погиб руководитель одного из предприятий: детали от полиции

В Крыжополе Винницкой области в кабинете руководителя одного из предприятий прогремел взрыв. В результате инцидента есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области в Facebook .

По данным правоохранителей, взрыв прогремел 31 декабря около 12:00, когда бывший сотрудник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя.

"В результате оба мужчины погибли на месте происшествия. По состоянию на 13:30 известно еще о одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи", - уточнили в полиции.

При этом полицейские отмечают, что еще один пострадавший получил травмы, его госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.