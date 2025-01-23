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В Винницкой области 13-летний подросток избил шестиклассника: полиция начала расследование

Четверг 23 января 2025 16:41
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В Винницкой области 13-летний подросток избил шестиклассника: полиция начала расследование Фото: Полиция начала расследование инцидента в Винницкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Винницкой области 13-летний ученик 8 класса избил 12-летнего шестиклассника. Инцидент снял на видео одноклассник пострадавшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

22 января в полицию обратилась жительница Хмельницкого района с заявлением об избиении ее 12-летнего сына, который учится в 6 классе. Женщина рассказала, что в одной из социальных сетей увидела видео, на котором ученик 8 класса того же лицея наносит телесные повреждения ее ребенку возле местного магазина.

Правоохранители установили, что инцидент произошел еще 6 января. 13-летний парень заставил одноклассника потерпевшего снимать конфликт на видео. Полицейские детально изучили записи, опросили участников инцидента, свидетелей и родителей.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Окончательную квалификацию события будет предоставлено после завершения всех следственных действий.

Правоохранители совместно с социальными службами проводят профилактическую работу с семьями участников инцидента и в учебном заведении.

Полиция призывает родителей следить за поведением детей, напоминать им о важности соблюдения моральных и правовых норм и недопустимости любых проявлений насилия.

Напомним, РБК-Украина ранее рассказывало о том, что в Белой Церкви группа подростков избила и унижала 12-летнюю девочку. Видео инцидента, где видно, как девочке угрожают, бросают в нее использованные жвачки и бьют, было опубликовано в сети. Как сообщает Офис Генерального прокурора, по факту избиения ребенка 16 января открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). РБК-Украина рассказывало, что известно об этом инциденте.

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