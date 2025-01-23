В Винницкой области 13-летний подросток избил шестиклассника: полиция начала расследование

В Винницкой области 13-летний ученик 8 класса избил 12-летнего шестиклассника. Инцидент снял на видео одноклассник пострадавшего.

22 января в полицию обратилась жительница Хмельницкого района с заявлением об избиении ее 12-летнего сына, который учится в 6 классе. Женщина рассказала, что в одной из социальных сетей увидела видео, на котором ученик 8 класса того же лицея наносит телесные повреждения ее ребенку возле местного магазина.

Правоохранители установили, что инцидент произошел еще 6 января. 13-летний парень заставил одноклассника потерпевшего снимать конфликт на видео. Полицейские детально изучили записи, опросили участников инцидента, свидетелей и родителей.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Окончательную квалификацию события будет предоставлено после завершения всех следственных действий.

Правоохранители совместно с социальными службами проводят профилактическую работу с семьями участников инцидента и в учебном заведении.

Полиция призывает родителей следить за поведением детей, напоминать им о важности соблюдения моральных и правовых норм и недопустимости любых проявлений насилия.