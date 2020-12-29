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Вінницькі нардепи спрямували 20 млн гривень на обладнання для центра онкології

 

Народні депутаті, обрані по мажоритарним округам Вінниці, Максим Пашковський та Анатолій Драбовський залучили 20 мільйонів гривень субвенції на соціально-економічний розвиток своїх округів на придбання сучасного медичного обладнання у Подільський регіональний центр онкології.

Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов вже звітував перед вінничанами на офіційній сторінці в Фейсбук , що вклад народних депутатів становив вагому частину з 49,8 млн грн, витрачених онкоцентром на придбання медичного лінійного прискорювача: необхідний залишок в 29,9 млн грн забезпечено надходженням з обласного бюджету. 17 грудня 2020 року гроші надійшли на рахунок постачальника, а вже 28 грудня сучасна система опромінення онкохворих Elekta Synergy Platform була доставлена у Вінницю. Вперше за 5 років — саме стільки пройшло часу з виникнення ініціативи придбати прискорювач — вдалося досягнути цілковитого розуміння та єдності мети у народних депутатів України, керівництва Вінницької ОДА та Вінницької обласної ради.

«Знаю, що COVID-19 сколихнув увесь світ та став причиною медичної мобілізації у багатьох країнах світу, і впевнений, що вже найближчим часом ситуація покращиться. Та своїм активним прикладом хочу звернути увагу своїх колег з Верховної Ради на смертельні онкологічні хвороби, боротьбу з якими лікарі ведуть вже багато років. І якщо в Києві ситуація з обладнанням та ліками більш-менш налагоджена, то в регіонах з цим величезні проблеми. Якщо кожен з вас посприяє виділенню субвенції на закупівлю медичного обладнання в свої "мажоритарні" регіони, тисячі людських життів будуть врятовані вже найближчим часом» — закликав народних депутатів направити субвенції соц-економу на боротьбу з онкологічними захворюваннями Максим Пашковський.

Прогноз погоди
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