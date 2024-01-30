В Виннице задержали мужчину, который отрицал убийства в Буче. Ему грозит тюрьма

О ком идет речь

СБУ задержала 48-летнего жителя Вапнярки, бывшего работника одного из стратегических предприятий "Укрзализныци".

Злоумышленник через собственный аккаунт в Facebook размещал "сообщения", в которых отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и героизировал российских военнослужащих.

Кроме того, фигурант убежден, что Россия выполняет "благородную" роль, а украинцы не понимают "настоящих" намерений "Кремля".

Какие фейки распространял мужчина

Агитатор пытался "отбелить" военные преступления захватчиков перед многотысячной аудиторией. В частности, называл "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.

Фото: Задержание (facebook.com)

Он целенаправленно подстрекал украинцев "выполнить Минские договоренности", а также "разгонял" фейки о ситуации на фронте.

Что ему грозит

В результате санкционированного обыска изъяты мобильный телефон и ноутбук, которые использовались для совершения преступления.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ ищет предателей

Сегодня сообщалось, что правоохранители в Днепре задержали бывшего боевика "ЛНР", помогавшего россиянам обстреливать город. Теперь ему грозит тюремное заключение.

А вчера Служба безопасности Украины разоблачила предательницу, информировавшую спецслужбы России о месте базирования наших воинов в Николаевской области.