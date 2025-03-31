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В Виннице в очередной раз ограбили могилу самого молодого защитника "Азовстали" (видео)

Фото: Могила военного (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На кладбище "Сабаров-1" в Виннице неизвестные снова обокрали могилу павшего воина Назария Гринцевича, который имел позывной "Гринка". Полиция устанавливает, кто причастен к исчезновению вещей.

30 марта в милицию обратилась мать военного Марианна Гринцевич. Она сообщила, что с могилы ее сына исчезли деревянная булава и три свечи. По ее словам, булава была привезена из Закарпатья и прикручена к могиле, поскольку ранее уже фиксировали кражи.

Мать военного также опубликовала на странице в Instagram видео, где рассказала, что исчезло с могилы ее сына.

По факту надругательства над могилой следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Полиция проводит расследование и устанавливает причастных к преступлению.

Кто такой Назарий Гринцевич

Назарий Гринцевич еще до полномасштабного вторжения мечтал о службе в "Азове" и тайно прошел курс молодого бойца. Во время боев за Мариуполь он уже был на позициях вместе с побратимами.

В течение трех месяцев оборонял металлургический комбинат "Азовсталь", где отпраздновал свое 19-летие. После выхода с завода попал в плен.

21 сентября 2022 года его освободили во время большого обмена пленными. После реабилитации он вернулся на фронт и стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12".

10 марта 2024 года Назарий отметил 21-летие. Погиб 6 мая 2024 года.

Его слова стали символом непокоренности: "Что бы ни было у вас - любите маму, ешьте кашу и любите Украину".

Мать Назария ранее уже сообщала о том, что могилу военного обокрали.

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ВинницаВоенный