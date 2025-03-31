В Виннице в очередной раз ограбили могилу самого молодого защитника "Азовстали" (видео)
На кладбище "Сабаров-1" в Виннице неизвестные снова обокрали могилу павшего воина Назария Гринцевича, который имел позывной "Гринка". Полиция устанавливает, кто причастен к исчезновению вещей.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.
30 марта в милицию обратилась мать военного Марианна Гринцевич. Она сообщила, что с могилы ее сына исчезли деревянная булава и три свечи. По ее словам, булава была привезена из Закарпатья и прикручена к могиле, поскольку ранее уже фиксировали кражи.
Мать военного также опубликовала на странице в Instagram видео, где рассказала, что исчезло с могилы ее сына.
По факту надругательства над могилой следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Полиция проводит расследование и устанавливает причастных к преступлению.
Кто такой Назарий Гринцевич
Назарий Гринцевич еще до полномасштабного вторжения мечтал о службе в "Азове" и тайно прошел курс молодого бойца. Во время боев за Мариуполь он уже был на позициях вместе с побратимами.
В течение трех месяцев оборонял металлургический комбинат "Азовсталь", где отпраздновал свое 19-летие. После выхода с завода попал в плен.
21 сентября 2022 года его освободили во время большого обмена пленными. После реабилитации он вернулся на фронт и стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12".
10 марта 2024 года Назарий отметил 21-летие. Погиб 6 мая 2024 года.
Его слова стали символом непокоренности: "Что бы ни было у вас - любите маму, ешьте кашу и любите Украину".
Мать Назария ранее уже сообщала о том, что могилу военного обокрали.
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