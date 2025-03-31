В Виннице в очередной раз ограбили могилу самого молодого защитника "Азовстали" (видео)

На кладбище "Сабаров-1" в Виннице неизвестные снова обокрали могилу павшего воина Назария Гринцевича, который имел позывной "Гринка". Полиция устанавливает, кто причастен к исчезновению вещей.

30 марта в милицию обратилась мать военного Марианна Гринцевич. Она сообщила, что с могилы ее сына исчезли деревянная булава и три свечи. По ее словам, булава была привезена из Закарпатья и прикручена к могиле, поскольку ранее уже фиксировали кражи. Мать военного также опубликовала на странице в Instagram видео, где рассказала, что исчезло с могилы ее сына. Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Марианной Колос (@annatollilvna_1984) По факту надругательства над могилой следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Полиция проводит расследование и устанавливает причастных к преступлению.