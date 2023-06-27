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В Виннице пригородный автобус попал в ДТП: 15 человек получили травмы (фото)

Фото: в Виннице пригородный автобус попал в ДТП, 15 человек получили травмы (facebook.com/vinn.police)
Автор: Наталия Гурковская

В Виннице произошло ДТП с участием пригородного автобуса во вторник, 27 июня. В результате травмы получили 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

"27 июня в Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса пригородного сообщения "Богдан" и автомобиля ГАЗ", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 10.00 у перекрестка улиц Немировское шоссе и Независимости в г. Винница. По предварительной информации следствия, 67-летний водитель автобуса "Богдан" допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, который находился у правого края дороги.

"По состоянию на 13:00 четырнадцать пассажиров обратились за помощью к медикам. Также травмы получил 64-летний водитель ГАЗа", - добавили в полиции.

У водителей отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Продолжаются следственные действия.

Следствием возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет ограничения свободы.

Как сообщалось, на трассе "Стрый-Изварино" в Черкасской области 26 июня произошло смертельное ДТП. В результате этого погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.

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