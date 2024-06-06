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В Виннице обворовали могилу Назария Гринцевича: что известно (фото)

С могилы Гринцевича украли подарок матери (фото: instagram.com/k12war)
Автор: Юлия Гаюк

В Виннице неизвестные обворовали могилу Назария Гринцевича с позывным "Гренка". Он был офицером НГУ в составе полка "Азов", в 21 год парень погиб. С его могилы украли подарок матери.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост мамы Марьяны Колос в Instagram.

Марьяна сообщила, что из могилы ее сына исчезла игрушечная собака, которую она подарила Назарию еще в детстве.

"Украли собаку Назара! Я ее купила ему на первую зарплату, когда Назар был маленький еще. Я вынуждена была идти на работу, заработала 700 гривен и купила собаку ему за 500 гривен. Я работала с утра до рассвета, чтобы прокормить ребенка!" - пишет она.

Поэтому Марьяна просит вернуть подарок на место, обращаясь ко всем неравнодушным.

Из могилы Назария Гринцевича похитили подарок матери (фото: instagram.com/annatollilvna_1984)

Кто такой Назарий Гринцевич

Во время полномасштабной войны юноша уже был в Мариуполе. До этого он тайно прошел курс молодого бойца в "Азове", где хотел служить.

В течение трех месяцев Назарий вместе с побратимами удерживал металлургический комбинат "Азовсталь". Здесь он встретил свое 19-летие. После выхода с завода он попал в плен.

Освободили "Гренку" 21 сентября 2022 года с еще 215 украинскими военнопленными.

Назарий Гринцевич (скриншот: youtube.com/@viddushivdushu)

После реабилитации Гринцевич вернулся в службу и стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12".

10 марта 2024 года Назарию исполнился 21 год. Он погиб 6 мая 2024 года.

Его самой известной фразой, которая пронесется сквозь века, стала: "Что бы ни было у вас - любите маму, ешьте кашу и любите Украину".

Ранее мы сообщали, что на фронте погибла журналистка Анастасия Волкова.

Мы также писали о том, что во время ротации в Харьковской области погибла боевой медик Ирина Цыбух.

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