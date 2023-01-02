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В Виннице мужчина с ножом набросился на священника УПЦ: подробности

Фото: в Виннице мужчина с ножом набросился на священника УПЦ (news.church.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Виннице мужчина ворвался в храм в честь Покрова Божией Матери. После погрома он набросился с ножом на священника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Как пишет полиция, сообщение о ножевом ранении священнослужителя поступило около 9 утра. После приезда правоохранители задержали правонарушителя.

Согласно данным пресс-службы УПЦ, неизвестный мужчина вошел в храм и начал все переворачивать. Настоятель отец Антоний, в то время находившийся у алтаря, отреагировал на шум и направился к "гостю", чтобы сделать ему замечание. Однако неизвестный проигнорировал священника, после чего порезал ему горло.

"На место преступления прибыла полиция. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали", - пишет пресс-служба УПЦ.

Отмечается, что священник уже прооперирован и он находится в реанимации в одной из больниц города.

Фото: в Виннице мужчина с ножом набросился на священника УПЦ (news.church.ua)

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Винницаполиция