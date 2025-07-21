RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Виннице из-за удара РФ 16 июля скончался один из раненых

Архивное фото: последствия обстрела Винницы и области 16 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Виннице умер один из раненых в результате массированного удара россиян 16 июля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил городской голова Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, в больнице от ранений и ожогов умер 47-летний мужчина, которого зовут Виталий Балибюк. Он работал на одном из предприятий, которое российские террористы обстреляли дронами в ночь на 16 июля.

"Все это время врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, чуда не произошло. Виталию было 47 лет. Он был гражданским. Человеком, который просто делал свою работу, но потерял жизнь из-за войны, которую принес на нашу землю агрессор", - рассказал Моргунов.

Атака на Украину 16 июля

Заметим, что в ночь с 15 на 16 июля Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, применив баллистическую ракету типа "Искандер-М" и около 400 ударных дронов "Шахед" и беспилотников-имитаторов. По данным Воздушных сил, на утро 16 июля украинская ПВО уничтожила 198 дронов, еще 145 были потеряны с радарного наблюдения.

Ударам в целом подверглись Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области. В частности в Виннице в результате атаки было зафиксировано существенное загрязнение воздуха.

 

 

Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаВойна в Украине