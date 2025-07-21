В Виннице из-за удара РФ 16 июля скончался один из раненых

В Виннице умер один из раненых в результате массированного удара россиян 16 июля.

По его словам, в больнице от ранений и ожогов умер 47-летний мужчина, которого зовут Виталий Балибюк. Он работал на одном из предприятий, которое российские террористы обстреляли дронами в ночь на 16 июля.

"Все это время врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, чуда не произошло. Виталию было 47 лет. Он был гражданским. Человеком, который просто делал свою работу, но потерял жизнь из-за войны, которую принес на нашу землю агрессор", - рассказал Моргунов.

Атака на Украину 16 июля

Заметим, что в ночь с 15 на 16 июля Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, применив баллистическую ракету типа "Искандер-М" и около 400 ударных дронов "Шахед" и беспилотников-имитаторов. По данным Воздушных сил, на утро 16 июля украинская ПВО уничтожила 198 дронов, еще 145 были потеряны с радарного наблюдения.

Ударам в целом подверглись Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области. В частности в Виннице в результате атаки было зафиксировано существенное загрязнение воздуха.