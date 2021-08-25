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У Вінниці загорілися склади у Старому місті. У вогні сотні квадратних метрів

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Вінниця, Середа 25 серпня 2021 19:05
У Вінниці загорілися склади у Старому місті. У вогні сотні квадратних метрів Фото: у Вінниці сталася масштабна пожежа (кадр відео vinnitsa.info)
Автор: Дмитро Левицький

У Вінниці на території Старого міста сьогодні близько 16:00 спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склади, а пізніше перекинувся і на офісне приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінниця.Info.

Наразі відомо, що вогонь охопив близько 700 квадратних метрів. Над містом піднімається великий стовп чорного диму. Містяни також повідомляють про сморід від пожежі.

На місце події вже прибули пожежники. До гасіння пожежі залучено 39 осіб особового складу ДСНС та 10 одиниць спецтехніки.

Причини виникнення пожежі наразі невідомі. Що містилося у складах, де спалахнула пожежа, також наразі інформації немає.

Про жертв чи постраждалих в результаті пожежі поки не повідомляється.

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Пожежа Вінниця
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