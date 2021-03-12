У Вінниці вводять обмеження "червоної" зони через зростання захворюваності на COVID

У Вінниці стрімко збільшується захворюваність коронавірусом. Тому влада вирішила ввести в місті деякі обмеження "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької міської ради .

"Через стрімке поширення захворюваності COVID-19... у Вінниці вводяться карантинні обмеження "червоного" рівня про заборону проведення будь-яких масових заходів і роботи спортивних закладів та закладів культури", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, в місті буде заборонено проводити масові культурні і розважальні заходи, а також не дозволена робота спортивних закладів.

Додаткові карантинні обмеження починають діяти з суботи, 13 березня.

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на зони. У "червоній" зоні діють найбільш жорсткі обмеження, "помаранчева" - зона ризику, "жовта" - загальні обмеження, а "зелена" дозволяє пом'якшити карантин.