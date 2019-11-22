У Вінниці зранку сталася смертельна ДТП

У Вінниці зранку 22 листопада на проспекті Коцюбинського сталася смертельна доржньо-транспортна пригода (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Зазначається, що автомобіль Nissan Sunny в’їхав у стіну житлового будинку. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці пригоди. Попередньо встановлено, що 63-рчіний чоловік не впорався з керуванням.

"Поліцією розпочато розслідування. На місці події слідчо-оперативною групою поліцію проводяться першочергові слідчі дії - огляд місця події, опитування очевидців та свідків аварії. Аварія близько 09.00 години по вулиці Коцюбинського", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце ДТП (npu.gov.ua)

Зазначається, що за фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули двоє людей. Водій збив двох велосипедистів на трасі.

РБК-Україна писало, що у середу, 20 листопада, в Києві біля будівлі Верховної ради сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої постраждали люди.