У Вінниці помер соратник Гриценка, побитий правоохоронцями

У неділю, 23 червня, після 12-денного перебування у комі помер член команди "Громадянська позиція" Олександр Комарніцький, який був побитий поліцейськими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову обласної організації партії "Громадянська позиція" Сергія Гайструка у Facebook.

У той же час лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що вони вимагають "жорсткого та невідворотнього" покарання убивці "у поліцейських погонах".

"ДБР уже висунуло йому підозру і посадило під домашній арешт", - повідомив Гриценко.

Також він заявив, що вони вимагають від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та начальника Національної поліції Сергія Князєва негайного звільнення керівництва у Вінницькій області.

У поліції розповіли, що минулого тижня у Вінниці правоохоронці зупинили чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім у якості понятого, однак вінничанин відмовився та "некоректно висловився". Після цього між чоловіками трапився конфлікт, поліцейський застосував силу, від чого чоловік впав і вдарився головою об асфальт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінниці відсторонили 4 керівників місцевої поліції. Відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП - начальник ВКП ГУНП та заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальник СКП ГУНП