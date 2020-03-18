У Вінниці в результаті ДТП за участю швидкої постраждало п'ятеро людей

У Вінниці 17 березня в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги, постраждали п’ятеро осіб. Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Як повідомляється, 27-річний водій автомобіля швидкої допомоги Peugeot Boxe рухаючись в напрямку Вінниці з увімкненими проблисковими маячками зіштовхнувся з автомобілем Renault Trafic, який виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги в русі спецавтомобілю, внаслідок чого карета швидкої допомоги зіткнулась з відбійником та перекинулась на дах автівки Mazda, що стояла на світлофорі на зустрічній смузі руху.

У результаті аварії постраждали двоє медиків зі швидкої допомоги, її водій та 63-річний хворий, якого з інсультом везли до лікарні. Водій Renault Trafic також був госпіталізований.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок зіткнення рейсового автобуса та автомобіля Renault Trafic загинув водій та два пасажири мінібуса.