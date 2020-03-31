У Вінниці розробили власний протокол лікування Covid-19

У Вінниці розробили та офіційно затвердили власний протокол лікування коронавірусу. Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Лариса Мороз, передає прес-служба Вінницької ОДА.

Як вона зазначила, у світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, тому кожна країна має свій протокол.

"Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій - заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді. Протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров‘я", - йдеться у повідомленні.

Це медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів. Для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад генома вірусу Covid-19 входить частина генома вірусу імуннодефіциту людини.

Станом на сьогодні, у Вінницькій області 36 заражених коронавірусом.

Нагадаємо, у жителя Волинської області, який помер 29 березня, наступного дня лабораторні дослідження підтвердили коронавірус.