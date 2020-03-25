У Вінниці виявили перший випадок коронавірусу

У Вінниці сьогодні, 25 березня підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомили у прес-службі Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

За даними центру, станом на 15-ту годину на території області зареєстровано 27 підозр на зараження коронавірусом, з них 23 - лабораторно не підтверджено.

"В одному випадку діагноз підтверджено лабораторно", - заявили в лабораторії.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на епідеміолога Степана Томіна, коронавірус був підтверджений у жительки Вінниці. Наразі пацієнта перебуває у стабільно задовільному стані та має невисоку температуру. Епідеміолог відмовився розголошувати конфіденційні дані пацієнтки, однак місцеві ЗМІ пишуть, що зараженою може бути медсестра з пологового будинку.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Києві зросла до 34. Сьогодні, за його словами, коронавірус було діагностовано у 3 чоловіків, які нещодавно повернулися з-за кордону.

Також РБК-Україна писало, що у Запорізькій області збільшилася кількість хворих коронавірусом. Всього в Запорізькій області станом на 25 березня підтверджено 5 випадків коронавірусу COVID-19.