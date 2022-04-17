У Вінниці порушники комендантської години напали на військового. Він відстрілювався

У Вінниці хулігани напали на військовослужбовця. Повідомляється, що йому довелося відстрілюватися з травматичного пістолета.

За даними поліції, ввечері 16 квітня біля під'їзду однієї з багатоповерхівок молоді люди порушували громадський порядок і обмеження комендантської години. А після того, як 31-річний військовослужбовець зробив їм зауваження, вони напали на нього.

Також повідомляється, що потерпілий застосував відносно нападників зареєстровану травматичну зброю.

"В даний час 27 і 31-річні вінничани затримані. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом. Дії правопорушників підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), за що передбачено до 5 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.