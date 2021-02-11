У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів

11 лютого 31-річний вінничанин погрожував працівникам магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова підривом вибухівки. Поліції вдалося його затримати, небезпечних предметів вибухотехніки не виявили.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

На місці події поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поруч із закладом. Також правоохоронці обмежили рух для пішоходів поблизу місця інциденту.

"Затриманим виявився 31-річний вінничанин. Наразі він доставлений до територіального відділення поліції для з’ясування обставин події", - повідомили в НПУ.

Фото: Нацполіція України

Вибухотехніки оглянули речі затриманого, приміщення магазину та прилеглу до нього територію. Небезпечних предметів вони не виявили.

"Після проведення перевірки, буде надана правова кваліфікація події", - йдеться в повідомленні.