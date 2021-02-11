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У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів

Новость на русском → Вінниця, Четвер 11 лютого 2021 15:46
У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів Фото: місце інциденту (vn.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

11 лютого 31-річний вінничанин погрожував працівникам магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова підривом вибухівки. Поліції вдалося його затримати, небезпечних предметів вибухотехніки не виявили.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

На місці події поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поруч із закладом. Також правоохоронці обмежили рух для пішоходів поблизу місця інциденту.

"Затриманим виявився 31-річний вінничанин. Наразі він доставлений до територіального відділення поліції для з’ясування обставин події", - повідомили в НПУ.

У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощівУ Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощівУ Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів

Фото: Нацполіція України

Вибухотехніки оглянули речі затриманого, приміщення магазину та прилеглу до нього територію. Небезпечних предметів вони не виявили.

"Після проведення перевірки, буде надана правова кваліфікація події", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК Україна, Служба безпеки України викрила в Київській області осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". У бойовиків знайшли вибухівку та гранатометні постріли. За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками "ІДІЛ". За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

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