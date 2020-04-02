В Вінниці від коронавірусу вилікувався перший пацієнт

У Вінниці від коронавірусної інфекції одужав перший пацієнт. Про це у Facebook повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.

За його словами, чоловіка вже виписали з лікарні.

"Це 32-річний вінничанин, у якого симптоми коронавирусной хвороби з'явилися після подорожі по країнах Європи. Чоловік відчуває себе добре, але ще деякий час він буде вдома, на самоізоляції", - повідомив мер.

Нагадаємо, у Вінницькій області підтвердили 54 нових випадки зараження коронавірусом. Також станом на 2 квітня в області зареєстровано 133 підозри на інфекцію.

Зазначимо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом виросло до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Додамо, що голова ДПСУ Сергій Дейнеко виступив проти карантину та за примусову обсервацію всіх, хто приїхав в Україну. За його словами, в'їхали в Україну на сьогодні близько 650 тисяч осіб.