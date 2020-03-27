У Вінниці коронавірус виявили у ще одного лікаря

У Вінниці на коронавірус захворів лікар Подільського регіонального центру онкології. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, на коронавірус захворів лікар вінницького обласного онкологічного диспансеру. Наразі заклад зачинено.

Зазначається, що наразі у закладі працюють інфекціоністи та проводяться лабораторні дослідження контактних осіб.