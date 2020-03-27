У Вінниці коронавірус виявили у ще одного лікаря

У лікаря Подільського регіонального центру онкології виявили коронавірус
У Вінниці на коронавірус захворів лікар Подільського регіонального центру онкології. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Як повідомляється, на коронавірус захворів лікар вінницького обласного онкологічного диспансеру. Наразі заклад зачинено.
Зазначається, що наразі у закладі працюють інфекціоністи та проводяться лабораторні дослідження контактних осіб.
Територію онкодиспансеру охороняє патруль.
Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Вінницькій області зросла до 9 осіб.
Зазначимо, станом на ранок 27 березня відомо про 218 випадків зараження по всій країні. Крім того, у Чернівецькій області одужали 4 людини - троє дорослих і одна дитина. З початку спалаху коронавірусу в Україні померли п'ять осіб.
Більш того, новим коронавірусом заразився начальник поліції Києва Андрій Крищенко.