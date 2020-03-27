ru
ua

У Вінниці коронавірус виявили у ще одного лікаря

Новини » Коронавірус   

У лікаря Подільського регіонального центру онкології виявили коронавірус

У Вінниці на коронавірус захворів лікар Подільського регіонального центру онкології. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, на коронавірус захворів лікар вінницького обласного онкологічного диспансеру. Наразі заклад зачинено.

Зазначається, що наразі у закладі працюють інфекціоністи та проводяться лабораторні дослідження контактних осіб.

Територію онкодиспансеру охороняє патруль.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Вінницькій області зросла до 9 осіб.

Зазначимо, станом на ранок 27 березня відомо про 218 випадків зараження по всій країні. Крім того, у Чернівецькій області одужали 4 людини - троє дорослих і одна дитина. З початку спалаху коронавірусу в Україні померли п'ять осіб.

Більш того, новим коронавірусом заразився начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу Ракетний катер РФ виявили в морській економічній зоні України
Читати всі новини