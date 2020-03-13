У Вінниці госпіталізували дівчину з підозрою на коронавірус

Сьогодні, 13 березня, у Вінниці з підозрою на коронавірус госпіталізували дівчину. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що на початку березня 25-річна жителька Вінниці приїхала з Польщі. За словами завідувача відділу Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степана Томіна, сьогодні у неї погіршилося самопочуття.

Також повідомляється, що експрес-тести на коронавірус показали негативний результат, однак зразки направили на дослідження в Київ.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях госпіталізували ще одну жінку з підозрою на коронавірус. Вона повернулася з Італії минулого тижня, має ознаки інфекційного захворювання. Крім того, до лікарні забрали дружину жителя Чернівецької області, у якого було діагностовано коронавірус.

Також сьогодні стало відомо, що заражену коронавірусом українку виписали з лікарні італійського Неаполя. За даними Генерального консульства України в Неаполі, дівчина повністю одужала.