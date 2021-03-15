У Вінниці більшість лікарень для пацієнтів з COVID заповнено на 95%

Через ситуацію з коронавірусом у Вінниці більшість лікарень для пацієнтів з COVID заповнені на 95%. Крім того, вже задіяно 80% кисневих точок.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Вінницької міської ради .

Повідомляється, що загальна завантаженість ліжкового фонду п'яти міських лікарень, де надають допомогу хворам на коронавірус, на сьогодні становить 85%. Але в лікарнях №1 і №3, а також у пологовому будинку №1 місця зайняті на 95%.

У Вінниці на сьогодні хворіють 7 013 осіб. З них понад 500 пацієнтів госпіталізовано. За словами директора місцевого департаменту охорони здоров'я Олександра Шиша, Вінницька область має найбільшу динаміку зростання захворюваності на COVID-19 за останні 30 діб - 15 216 випадків.

По віковій структурі серед важких хворих переважають пацієнти у віці 50-69 років і вище. По летальним випадкам - в основному це також літні в категорії 65+, які мають складні супутні захворювання (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, ожиріння і цукровий діабет). Загальний показник летальності від коронавірусу в Вінниці складає 1,7%.