"Вінницягаз Збут" переміг у 60 відкритих торгах на постачання газу

В 2019 році ТОВ "Вінницягаз Збут" своїм постачальником газу обрали 518 споживачів бюджетної сфери. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У поточному році ТОВ "Вінницягаз Збут" визнано переможцем у 60 відкритих торгах із закупівлі природного газу. Ще 458 бюджетних установ і організацій уклали з компанією прямі договори на постачання газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, обсяг поставки підприємством газу бюджетникам в цілому становив майже 6 млн куб. м.

"З середини листопада поточного року наше підприємство почало договірну роботу з бюджетними установами і організаціями, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів на постачання природного газу на 2020 рік. 7 установ вже визнали "Вінницягаз Збут" переможцем у процедурах закупівлі", - повідомляє директор підприємства Василь Сопільник.

У прес-службі також зазначили, що пік закупівельної кампанії припадає на грудень-січень. Всього з листопада компанія вже бере участь у 55 оголошених процедурах закупівлі.