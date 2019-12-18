ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Вінницягаз Збут" переміг у 60 відкритих торгах на постачання газу

Новини » Енергетика     18.12.2019 - 15:52
"Вінницягаз Збут" переміг у 60 відкритих торгах на постачання газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зараз компанія активно бере участь у процедурах закупівлі енергоресурсу на 2020 рік

В 2019 році ТОВ "Вінницягаз Збут" своїм постачальником газу обрали 518 споживачів бюджетної сфери. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У поточному році ТОВ "Вінницягаз Збут" визнано переможцем у 60 відкритих торгах із закупівлі природного газу. Ще 458 бюджетних установ і організацій уклали з компанією прямі договори на постачання газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, обсяг поставки підприємством газу бюджетникам в цілому становив майже 6 млн куб. м.

"З середини листопада поточного року наше підприємство почало договірну роботу з бюджетними установами і організаціями, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів на постачання природного газу на 2020 рік. 7 установ вже визнали "Вінницягаз Збут" переможцем у процедурах закупівлі", - повідомляє директор підприємства Василь Сопільник.

У прес-службі також зазначили, що пік закупівельної кампанії припадає на грудень-січень. Всього з листопада компанія вже бере участь у 55 оголошених процедурах закупівлі.

За 11 місяців "Запоріжгаз" інвестував в мережі понад 76,4 млн гривень У 2019 році "Дніпрогаз" повірив 10,6 тис. лічильників газу
Новини України Вінницягаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся