"Вінницягаз" інвестує у цьому році в газові мережі понад 60 млн гривень

Обсяг інвестицій у газові мережі Вінницької області в 2021 році перевищить 60 млн грн. Основними статтями витрат стануть заходи з модернізації мереж регіону і споруд на них, електрохімічного захисту газопроводів, заміні лічильників і придбанні техніки для аварійно-диспетчерської служби компанії.

Напрямки і суми використання коштів для АТ "Вінницягаз" щорічно затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). На 2021 рік загальна сума інвестицій у мережі Вінницької області та заміну лічильників газу складе понад 60 млн грн.

"АТ "Вінницягаз" постійно впроваджує в обслуговуванні газорозподільних мереж новітні технології, встановлює сучасне обладнання. Виконання визначених інвестиційною програмою заходів підвищить надійність і безпеку експлуатації системи газопостачання Вінницької області, забезпечить високу якість надання послуг споживачам", - пояснює технічний директор компанії Ігор Дорошенко.

Так, на виконання плану розвитку підприємства у 2021 році компанія направить на капітальний ремонт і реконструкцію мереж 13,4 млн грн. Зокрема, будуть замінені 7 ГРП і реконструйовані 11 ШГРП з установкою сучасних шафових газорозподільних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production. Майже 2800 будинків отримають нові КБРТ.

Також 2,6 млн гривень заплановано на кільцювання шести газопроводів, заміну пошкоджених ділянок газопроводів і заміну шести зношених засувок різного діаметру по всьому регіону. Крім того, буде проведена реконструкція 34 станцій катодного захисту мереж від корозії на суму 4,9 млн грн.

Для потреб аварійно-диспетчерської служби планується придбання 8 одиниць техніки на суму близько 7 млн ​​грн. Дана техніка дуже потрібна підприємству для забезпечення оперативності при локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

Інвестиційна програма на поточний рік дозволяє замінити 12,8 тис. лічильників газу побутовим споживачам. Це досить близько до фактичної потреби в заміні вузлів обліку, які вибраковуються щорічно в процесі державної повірки. Для порівняння, планом розвитку підприємства торік було передбачено заміну тільки 7,9 тис. приладів.

Весь комплекс зазначених робіт виконується за рахунок тарифу на послугу розподілу природного газу. Тому для успішної реалізації запланованого важлива своєчасна оплата послуг доставки газу клієнтами компанії.