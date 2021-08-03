Винниківська тютюнова фабрика виробляє 62% нелегальних сигарет, - дослідження

"62% цієї групи товару проводиться на Винниківській фабриці .... Вона дає максимальний внесок у формування нелегальної продукції цієї групи. В основному це пачки, які марковані як Duty Free. Але вони реалізуються в звичайній торгівлі", - розповідає експерт агентства "Кантар Україна" Тетяна Свердлик.

За її словами, така схема дозволяє львівському виробнику недоплачувати акциз до державного бюджету на рівні 30-35 грн на кожній пачці.

"Потужності фабрики можна порівняти з обсягами виробництва транснаціональних компаній і дозволяють випускати близько 2 млрд пачок на рік", - додала експерт.

Відзначимо, ВТФ відома на ринку марками JIN-LING, MARVEL, COMPLIMENT, STRONG, LIFA, LS, КИЇВ. Найбільшою популярністю користуються сигарети JIN-LING, вартість яких в інтернеті не перевищує 20 грн за пачку. На вигляд вони нагадують відому марку "CAMEL". Ця марка сигарет користується попитом у споживачів з більш низьким доходом.

Експерти відзначають, що на пачках JIN-LING - підроблені акцизні марки, а самі сигарети мають сумнівну якість, так як виробляються в нічні зміни і не проходять потрібну перевірку. Кроме того, ВТФ вже не перший рік зловживає тим, що видає сигарети за сигарили, акцизні марки на які дешевше в 15 разів.

З 2016 до 2018 року фабрика виробила близько 5 млрд штук сигарет, але не набула для них жодної акцизної марки.