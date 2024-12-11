В Винницкой области две семьи отравились продуктами горения: пострадали дети

В Винницкой области 55-летняя женщина и ее 11-летняя внучка отравились продуктами горения. В частности, в результате возгорания жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня утром, 11 декабря, в городе Тульчине Винницкой области, 55-летнюю женщину и ее внучку срочно госпитализировали в больницу. Их состояние крайне тяжелое. Ребенок находится на кислородном снабжении аппаратом искусственной вентиляции легких. В то же время женщине проводят кислородное обеспечение, но через кислородную маску.
Причины возгорания дома пока еще устанавливают.
Пожар в жилом доме (фото: t.me/dsns_telegram)
Кроме того, поздно вечером, 10 декабря, из-за отравления угарным газом в больницу попала женщина с двумя детьми. В частности, 39-летняя женщина и ее двое детей в возрасте 17 и 5 лет. Инцидент произошел в городе Винница.
Спасатели призывают украинцев быть бдительными. А также соблюдать эти правила пожарной безопасности:
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Угарный газ - это невидимая угроза, которая может быть смертельной даже в малых концентрациях. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому его невозможно идентифицировать без специальных приборов, но он может быть смертельным для человека и влиять на организм даже в небольших концентрациях.
Зная правила безопасности, вы сможете оградить себя и близких от опасности.