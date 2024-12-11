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В Винницкой области две семьи отравились продуктами горения: пострадали дети

Винницкая область, Среда 11 декабря 2024 15:53
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В Винницкой области две семьи отравились продуктами горения: пострадали дети Фото: В Винницкой области люди отравились угарным газом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Катерина Творожникова

В Винницкой области 55-летняя женщина и ее 11-летняя внучка отравились продуктами горения. В частности, в результате возгорания жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня утром, 11 декабря, в городе Тульчине Винницкой области, 55-летнюю женщину и ее внучку срочно госпитализировали в больницу. Их состояние крайне тяжелое. Ребенок находится на кислородном снабжении аппаратом искусственной вентиляции легких. В то же время женщине проводят кислородное обеспечение, но через кислородную маску.

Причины возгорания дома пока еще устанавливают.

В Винницкой области две семьи отравились продуктами горения: пострадали дети

Пожар в жилом доме (фото: t.me/dsns_telegram)

Кроме того, поздно вечером, 10 декабря, из-за отравления угарным газом в больницу попала женщина с двумя детьми. В частности, 39-летняя женщина и ее двое детей в возрасте 17 и 5 лет. Инцидент произошел в городе Винница.

Спасатели призывают украинцев быть бдительными. А также соблюдать эти правила пожарной безопасности:

  • своевременно проверять исправность всех отопительных систем;
  • обеспечивать правильную вентиляцию помещений;
  • регулярно проветривать свои дома.

Читайте также, в чем опасность угарного газа и как уберечься от отравления.

Угарный газ - это невидимая угроза, которая может быть смертельной даже в малых концентрациях. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому его невозможно идентифицировать без специальных приборов, но он может быть смертельным для человека и влиять на организм даже в небольших концентрациях.

Зная правила безопасности, вы сможете оградить себя и близких от опасности.

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