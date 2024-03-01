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Вингер "Торонто" избил хулигана "Аризоны", тафгай "Нэшвилла" не справился: драки вечера НХЛ

Пятница 01 марта 2024 12:56
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Вингер "Торонто" избил хулигана "Аризоны", тафгай "Нэшвилла" не справился: драки вечера НХЛ Фото: Райан Ривз (справа) стойко выдержал удары Лиама О'Брайена (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Для поклонников стычек на ледовых аренах заокеанские звезды зажгли в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Торонто, Нэшвилле и Чикаго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

В столице провинции Онтарио потасовка вспыхнула еще в первом периоде. Известному драчуну "Аризоны" Лиаму О'Брайену не понравилось, как нападающий хозяев Райан Ривз сыграл против защитника "Койотис" Юусо Вялимяки.

Попытку потолкаться у борта рефери пресекли. А вот спарринг после возобновления игры – нет. Ривз сразу же завладел инициативой в бою, потянув соперника на себя и нанеся несколько ударов. О'Брайен пытался сопротивляться, но еще несколько точных выпадов правой от вингера отправили его на лед.

Зато в штате Теннесси подрались защитники "Нэшвилла" Жереми Лозон и "Миннесотты" Джейкоб Миддлтон. Сошлись оппоненты неподалеку от скамеек запасных и принялись избвать друг друга.

Сначала инициативой владел хозяин льда. Но постепенно Миддлтон взял контроль над спаррингом. Он сбил шлем соперника и несколько раз изрядно "прописал" правой. В конце концов Лозона от расправы спасли рефери.

Наконец в Иллинойсе сошлись центрфорвард "Чикаго" Риз Джонсон и его коллега по амплуа из "Колорадо" Крис Вагнер.

Последний попытался атаковать правой, но хулиган "Блэкхокс" эти попытки нивелировал. Сам Джонсон удачно попал левой рукой и отправил оппонента в полет на лед. Оба получили по 5 минут на скамейке штрафников.

К слову, канадский форвард "Бостона" Гики возглавил хит-парад звезд с первым в карьере хет-триком.

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