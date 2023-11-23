Вингер "Сиэтла" избил оппонента, нападающий "Нэшвилла" бросил драчуна на лед: драки вечера НХЛ

В штате Вашингтон потасовка вспыхнула между крайним нападающим "Сиэтл Кракен" Брэндоном Таневым и защитником "Сан-Хосе Шаркс" Кайлом Берроузом. Последний попытался отправить соперника в борт, когда калифорнийцы уже "горели" 0:5.

Впрочем, Танев ушел от силового приема канадца. Вместо этого "отблагодарил" соотечественника в бою на кулаках. Вингер "Кракен" нанес несколько неистовых ударов в направлении головы Берроуза. От расправы защитника своевременным вмешательством спасли рефери. Оба получили по 5 минут штрафа.

В столице Теннесси первая схватка возникла под занавес стартового периода. Защитник "Калгари Флэймз" Деннис Гилберт слишком активно пытался забрать шайбу у нападающего "Нэшвилл Предаторз" Майка Маккэррона за воротами гостей.

В конце концов оба сбросили краги и принялись "хоровидить" в центре площадки. Инициативой долго никто не мог завладеть, хотя Маккэррон сбросил шлем с оппонента. Однако, когда Гилберт попытался схватить соперника бойцовским приемом, сам оказался на катке, да еще и незащищенной головой ударился в лед.