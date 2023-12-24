RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вингер "Флориды" вырубил первым ударом, защитник "Баффало" пошел на месть: драки вечера НХЛ

Фото: Через мгновение Уилл Кайлл и Эрик Джонсон окажутся на льду (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники клюшки с шайбой получили порцию новых стычек на льду из Национальной хоккейной лиги даже в канун Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

Во флоридском Санрайзе ситуация обострилась в середине стартового периода. Нападающий местных "Пантерз" Райан Ломберг устроил спарринг с вингером "Вегаса" Киганом Колесаром.

Длительной потасовки не получилось. Хозяин льда "гостеприимно" отправил оппонента на лед одним точным ударом – правой рукой в челюсть. Рефери драчунам дали по 5 минут штрафа. Колесар, однако, до финальной сирены на площадку больше не выходил.

 

 

В Нью-Йорке защитник "Баффало" Эрик Джонсон решил вступиться за партнера по команде Райана Джонсона. В роли баламута выступил молодой нападающий "Рейнджерс" Уилл Кайлл.

Хозяин отправил первого Джонсона в борт, а затем вынужден был сойтись на кулаках со вторым. Защитник "Сейбрз" выбросил шквал ударов на Кайлли, но тот удержался на ногах. А затем провел несколько выпадов в ответ и упал с соперником на лед. Инициатор получил 5-минутный штраф, а вот Джонсон был удален до конца игры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей