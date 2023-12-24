Вингер "Флориды" вырубил первым ударом, защитник "Баффало" пошел на месть: драки вечера НХЛ

Во флоридском Санрайзе ситуация обострилась в середине стартового периода. Нападающий местных "Пантерз" Райан Ломберг устроил спарринг с вингером "Вегаса" Киганом Колесаром.

Длительной потасовки не получилось. Хозяин льда "гостеприимно" отправил оппонента на лед одним точным ударом – правой рукой в челюсть. Рефери драчунам дали по 5 минут штрафа. Колесар, однако, до финальной сирены на площадку больше не выходил.

В Нью-Йорке защитник "Баффало" Эрик Джонсон решил вступиться за партнера по команде Райана Джонсона. В роли баламута выступил молодой нападающий "Рейнджерс" Уилл Кайлл.

Хозяин отправил первого Джонсона в борт, а затем вынужден был сойтись на кулаках со вторым. Защитник "Сейбрз" выбросил шквал ударов на Кайлли, но тот удержался на ногах. А затем провел несколько выпадов в ответ и упал с соперником на лед. Инициатор получил 5-минутный штраф, а вот Джонсон был удален до конца игры.