Вингер "Детройта" избил обидчика, защитник "Коламбуса" нокаутировал хулигана: драки вечера НХЛ

Первая потасовка вспыхнула в Нэшвилле. Толкотня под воротами "Предаторз" между хоккеистами местной команды и гостями из Детройта переросла в спарринг защитника "Нэшвилла" Романа Йоси и нападающего "Ред Уингз" Алекса Дебринкэта.

Швейцарец спровоцировал звезду "Детройта" на поединок. Впрочем, скоро хозяину льда было не до смеха. Дебринкэт надавал хороших пинков оппоненту. Йоси упал наземь, а от дальнейшего избиения ветерана спасли рефери. Оба драчуна получили по 5 минут штрафа.

Инициатор потасовки оказался побежденным и в штате Огайо. Защитник "Торонто" Симон Бенуа бросился на тафгая "Коламбуса" Эрика Гудбрансона, но получил достойный отпор.

Опытный в драках хозяин льда выдержал стартовый напор Бенуа. А потом Гудбрансон несколькими акцентированными ударами сбил пыл канадца. Еще несколько выпадов защитника и оппонент оказался в нокауте. Рефери "наградили" обоими 5-минутными штрафами.